Genoa, da Ilsanker a Strootman: il punto sugli infortunati

La sosta di campionato in fondo, serve a recuperare chi ha problemi fisici o chi deve trovare minuti nelle gambe. Il Genoa in questo senso ha da fare. Puscas è con la nazionale rumena e quindi si valuterà al suo ritorno ma gli altri, che sono a mezzo servizio, potranno mettersi alla pari. Ilsanker e Strootman , per fare dei nomi pesanti, fin qui l'austriaco ha avuto molti acciacchi e l'olandese si sta gestendo, hanno fatto solo presenze nei finali di gara. Inutile dire che sono invece dei leader.

Per loro saranno allenamenti che contano in vista della Spal e non solo. E poi c’è Sturaro che a Bad Haring aveva puntato a farsi trovare pronto per ottobre: "Non devo più sbagliare come l’anno scorso che nel momento migliore non ho voluto fermarmi per dare una mano alla squadra che si stava giocando la salvezza e l’ho poi pagata con un infortunio" disse a luglio. Ora i tempi sono maturi anche se servirà ancora un po' di tempo. Insomma l’operazione recuperi sta prendendo forma.