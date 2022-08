Genoa, dalla Juventus arriva Gozzi: il Grifone lo gira al Cosenza

Il Genoa si appresta a disputare la stagione di Serie B e dopo il buon esordio con vittoria contro il Venezia non intende fermarsi. Per farlo proverà a puntellare la rosa a disposizione di mister Blessin anche negli ultimi giorni di calciomercato. In tal senso non è da leggere l'operazione che ha portato Paolo Gozzi al Grifone dalla Juventus.