Genoa, domani a Villa Rostan allenamento con una novità

E’ agli sgoccioli la settimana di fermo attività per la sosta invernale. A partire da martedì, sui campi del ‘Signorini’ e tra i macchinari della palestra, è fissata la ripresa con una sessione, a scaglioni, basata su test funzionali a cura dello staff di ‘Gila’. Una seduta per monitorare la condizione e inoltre calibrare i piani per i prossimi giorni. Appuntamento dalle prime ore a Villa Rostan, dove sta prendendo confidenza il difensore Alan Matturro, classe 2004, in vista dell’inserimento in gruppo e del tesseramento. Questa al momento è l'unica novità per il Grifone. Proprio oggi si è aperto il calcio-mercato che chiuderà il 31. Il Genoa ripartirà, a livello di impegni ufficiali, giovedì 12 gennaio dagli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, in casa della Roma (ore 21). E’ in corso la prevendita. Poi lunedì 16 ecco il posticipo di campionato, per la 1ma di ritorno, al “Ferraris” con il Venezia (ore 18:45).