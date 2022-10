Genoa, Dragusin: “Ecco le caratteristiche del nostro gruppo. E con Blessin…”

"I tifosi? Loro sono sempre con noi anche quando le cose non vanno bene". ha detto Dragusin le cui parole sono riprese da TMW. "In arrivo due gare in trasferta? Si sa che le partite in trasferta sono un po' più scomode, fra virgolette, ma quando giochiamo fuori casa, visti i tifosi che ci seguono, ci sentiamo a Marassi. Creano un'atmosfera incredibile e non puoi non dare più del 100% per loro che fanno centinaia di chilometri per venire a sostenerci".