Genoa, Dragusin: “Secondo posto in classifica? La Serie B è tosta ma…”

2-2 contro il Modena e primo gol con la maglia del Genoa in B. Radu Dragusin ha parlato a Sky Sport dopo aver pareggiato l'ultimo match di campionato in extremis (a segno l'altro difensore, Bani).

Parlando della prima rete in cadetteria: "Sì, sono contento. Abbiamo preparato bene la partita per tutta la settimana. Siamo venuti a fare la prestazione, volevamo vincere però il pari è un risultato giusto".

Sulla gara ancora: "Fare gol nei primi minuti ti permette di iniziare bene e la partita, dandoti forza per chiuderla il prima possibile. Abbiamo sbagliato alcune situazioni e abbiamo pagato".

Non manca un pensiero alla classifica al secondo posto che varrebbe la promozione diretta in A: "La classifica? È un campionato molto tosto, ci sono tante squadre a lottare per il secondo posto. Cerchiamo tutti di prenderlo".