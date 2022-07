Genoa, Dragusin tentenna: spunta un’altra ipotesi

Il Genoa è al lavoro per preparare il prossimo campionato di Serie B. La squadra di Blessin si è riunita in questa settima al centro di allenamento Gianluca Signorini di Pegli. Oltre alle questioni di campo, il Grifone dovrà pensare anche alle questioni di mercato. Il tema caldo è quello della cessione di Andrea Cambiaso alla Juventus: la trattativa tra le parti per il passaggio in bianconero dell'esterno è bloccata dai tentennamenti di Dragusin.