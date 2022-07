Genoa, è partita la nuova stagione: primo allenamento a Pegli

Il Genoa da il via alla nuova stagione. Il Grifone dovrà affrontare un duro campionato di Serie B, dopo la retrocessione in questa stagione. La squadra di Blessin torna al lavoro al "Gianluca Signorini". Dopo le prime sedute individuali, il Genoa si è ritrovato ufficialmente questa mattina nel quartier generale di Pegli per iniziare ufficialmente la nuova stagione. Il primo allenamento si è svolto in mattinata agli ordini di Alexander Blessin, pronto a disegnare il suo Grifone con l'obiettivo di ritornare immediatamente nella massima serie. Corsa e test sotto gli occhi attenti anche dell'amministratore delegato Andres Blazquez che ha colto l'occasione per salutare il neo acquisto Massimo Coda.