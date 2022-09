Genoa e Torino unite nel ricordo di Fabrizio Gorin

Nella giornata di domani si terrà un'amichevole tra le formazioni Under 18 di Genoa e Torino al campo Begato 9 di Genova per ricordare Fabrizio Gorin, difensore dei due club scomparso nel 2002 proprio il 13 settembre per una leucemia fulminante. Ci sarà la presenza di alcuni ex compagni di squadra del giocatore, che vinse lo scudetto con i Granata nel 1976 prima di passare al Genoa dal '78 all"82, tra cui Claudio Sala, Renato Zaccarelli e Claudio Onofri. All'evento, che culminerà con il fischio d'inizio alle ore 18 ma inizierà alle 16.25, parteciperà anche il presidente del Genoa Alberto Zangrillo mentre le due squadre scenderanno in campo indossando sulle maglie i nomi dei giocatori delle squadre dell'epoca di Gorin.