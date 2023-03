Genoa, ecco il nuovo logo del Grifone a mosaico

Riparte mercoledì la preparazione del Genoa nella settimana della sosta di campionato. Poi saranno otto partite di fila per arrivare alla fine, a incominciare dall’anticipo con la Reggina di venerdì 31 marzo (ore 20:30). La terza vittoria consecutiva, in casa del Brescia, ha fatto salire a 34 pt. (in 15 incontri) il raccolto dall’avvento di mister Gilardino. Occhi puntati per valutare nei prossimi giorni i miglioramenti palesati da Aramu e Coda. Da verificare poi le condizioni di Puscas. Il tecnico del Grifone non potrà disporre questa settimana di Dragusin, partito per la convocazione con la Romania, oltre a Lipani (Italia U.19) e Fini (Italia U.18). Intanto oggi si registra una Novità in casa rossoblù. A Villa Rostan, sede del Genoa è stato consegnato il nuovo mosaico del Grifone, realizzato a mano da E.C. Company Chiavari. Presenti, tra gli altri, il Presidente Zangrillo e il Direttore Generale Corporate, Flavio Ricciardella.