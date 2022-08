Genoa, ecco la prima maglia per la stagione 2022/23

Dall’inizio, per sempre. La nuova maglia gara del Genoa per la stagione 22/23, la prima griffata Castore, viene presentata oggi e verrà utilizzata a partire dalla partita Genoa-Benevento di Coppa Italia in programma lunedì 8 agosto alle 17.45. Mantenuta la fedeltà alla tradizione con i colori rosso e blu a quarti a fare da cornice al nuovo Grifone. Saranno tre i Jersey Sponsor che accompagneranno il Club lungo il corso della stagione: Radio 105, MSC Crociere e LeasePlan. Portofino Mare, invece, sarà il Glamour Shorts Sponsor.