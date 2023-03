Genoa, Ekuban: “Felice per i due assist. Ecco il nostro segreto…”

"Siamo venuti qui, sapendo che sarebbe stata una partita molto difficile e tutti i giocatori della squadra sarebbero stati importanti e sono contento di aver contribuito", ha detto Ekuban. Tornato dopo essere rimasto fuori per tanto tempo, il giocatore ha spiegato come sia rimasto sempre concentrato sul Grifone: "Sono stato fuori, ma in realtà non sono mai stato fuori, perché i miei compagni mi hanno tenuto dentro in questo viaggio che stiamo facendo. Stiamo cercando di arrivare più in alto possibile: a livello personale devo dire che è veramente bello poter giocare e di guadagnare la fiducia in campo e sono contentissimo di aver messo a segno due assist importanti".