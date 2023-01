Genoa, fatta per un centrocampista che Gilardino attende

Si rinforza il Genoa che punta alla Serie A anche se alla squadra di mister Gilardino resta il secondo posto in classifica visto che il distacco dalla vetta occupata dal Frosinone è di 8 punti. La dirigenza rossoblù ha trovato l'accordo con il Venezia per il terzino sinistro Ridgeciano Haps, 29enne giocatore deI neroverdi che può giocare anche come centrocampista. Originario del Suriname ha passaporto anche Olandese. Il club rossoblu però insegue anche un regista.