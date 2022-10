Genoa formato trasferta: ora serve continuità

L'urlo finale di Alexander Blessin rappresenta l’importanza della vittoria del Genoa di ieri contro il Cosenza . Il tecnico rossoblu ha sfogato così la tensione dopo una partita giocata in dieci dalla sua squadra per un’ora abbondante ma alla fine vinta. Il Genoa crea, stringe i denti ma alla fine porta a casa tre punti importanti che lo proiettano a -1 dal secondo posto rappresentato dalla Ternana . Merito di un rigore trasformato da Massimo Coda e da un gran gol realizzato da Kevin Strootman , un lusso per la categoria ed elemento capace di portare esperienza e qualità.

Il Grifone conquista il quinto successo stagionale, il quarto lontano dal “Ferraris”. I rossoblu stanno dimostrando di essere squadra da trasferta visti i 12 punti su 18 conquistati da Coda e compagni. La prima vittoria coincide con il debutto in campionato al "Penzo" di Venezia e il 2-1 firmato da Portanova e Yeboah. A Pisa invece è Ekuban a firmare il successo per 1-0 mentre a Ferrara contro la SPAL Coda e Gudmundsson sono stati i marcatori nel 2-0 con cui si sono conclusi i novanta minuti. Il prossimo impegno sarà sempre in trasferta: al "Liberati" il Genoa sfiderà la Ternana per cercare il sorpasso e confermarsi ancora in classifica. Con l'obiettivo di provare ad inserire la quinta.