Genoa, Frendrup: “Combatto per la maglia rossoblù e sogno la Nazionale maggiore”

Intervista a TMW per il centrocampista del Genoa Morten Frendrup che ha parlato del cambio di rotta avuto dalla squadra da quando ad aver preso le redini è stato mister Gilardino.

Nelle sue dichiarazioni anche diversi spunti sulle ambizioni personali e, ovviamente, della squadra per questa seconda parte di stagione in Serie B.

In vista della gara del weekend contro il Parma, Frendrup ha detto: "Le sensazioni sono buone ma ci sono ancora tante partite da giocare, dobbiamo solo essere pronti e combattere per ogni punto". "La partita contro il Parma del girone di andata è stata molto combattuta e mi aspetto che domenica sia uguale. Loro sono una buona squadra ma lo siamo anche noi e quindi penso che al 'Tardini' sarà una bella partita".

Non mancano le parole al miele per mister Gilardino: "Lui è un allenatore molto positivo. Dà sempre tanta energia al gruppo e noi seguiamo le sue indicazioni".

"Genoa squadra da battere in B? La Serie B è un campionato molto difficile, ci sono tante squadre. Non esistono partite facili in questo torneo, ogni incontro è sempre molto combattuto".