Genoa, Frendrup: “L’obiettivo è tornare subito in Serie A. C’è una bella atmosfera”

"E’ stato molto bello ritornare ad allenarmi con la maglia del Genoa, in gruppo ci sono tanti ragazzi simpatici e appena sono arrivato ho avuto dal primo istante delle belle sensazioni. La stagione non poteva iniziare meglio. Lo scorso anno? E’ stata una metà d’anno molto impegnativa e intensa. Con il Genoa abbiamo affrontato tante partite difficili. Di certo quello che mi ha impressionato di più da quando sono arrivato in Italia sono stati i tifosi. Serie B? Sarà una stagione difficile, ci sono tante squadre importanti e bisognerà lottare. Noi però abbiamo un obiettivo preciso: riportare il Genoa in Serie A. Gli allenamenti del mister sono molto intensi. Vogliamo essere pronti per l’inizio della stagione. Ruolo? Il mister deciderà se mandarmi in campo e in che ruolo".