Genoa, Frendrup: “Voglio riportare la squadra in A”. E quel soprannome…

Sulla Serie B e la sua permanenza al Genoa: "Sinceramente non ho mai avuto dubbi. Per me la Serie B non è mai stata un problema, penso solo a riportare il Genoa in Serie A e abbiamo tutte le qualità per riuscirci", ha detto Frendrup. "Il mio approdo qui? Era quello che volevo. Ho subito legato con i compagni, con la società e mi trovo molto bene a Genova. Scelta migliore non potevo fare".