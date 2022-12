Genoa-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il big match di Serie B questa sera.

Genoa-Frosinone, le ultime

In tre delle ultime quattro partite il Genoa non ha segnato. Ma da quando c’è Gilardino come allenatore sono arrivati risultati positivi: una vittoria contro il Sudtirol e un pari senza reti con l’Ascoli. Un segnale per la capolista Frosinone che è imbattuta da dieci gare. Attenzione a Mulattieri: l’attaccante gialloblù ha segnato cinque gol fino ad oggi: i tre più recenti tutti in trasferta. La formazione di casa potrebbe puntare su Aramu a sostegno di Puscas e Coda. Ciociari sul tridente Rohden, Mulattieri, Caso.