Genoa, Galdames presto in gruppo. Sturaro ed Ekuban ai box: il punto

La squadra di Alexander Blessin si sta preparando per la sfida del "Liberati" di domani pomeriggio contro la Ternana. Una partita importante per dare continuità di risultati specialmente dopo il successo ottenuto in quel di Cosenza. L'ultimo tassello che presto andrà a sistemarsi all'interno del mosaico sarà Pablo Galdames. Il centrocampista cileno, tre sole presenze in stagione (due in campionato e una in Coppa Italia), era ai box per un problema al ginocchio ma la luce in fondo al tunnel inizia ad intravedersi. Il calciatore infatti presto tornerà ad allenarsi in gruppo.