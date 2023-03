Genoa, Gilardino: “Bene dopo il primo gol ma gruppo ha senso di appartenenza”

Il Genoa colleziona la terza vittoria consecutiva in Serie B passando a Brescia anche senza Puscas e Coda. Grifone che avvicina la capolista Frosinone caduta in casa. Il tecnico Alberto Gilardino ai microfoni di Sky ha commentato la prestazione della sua squadra: "Non mi è piaciuto per intensità il primo tempo dove siamo stati lenti, poi nel finale l'abbiamo sbloccata. Da lì in poi è cambiata la gara e nel secondo tempo gli avversari si sono allungati e si sono aperti tanti spazi. Abbiamo trovato le giocate tra le linee ma tutti hanno fatto bene. C’è un grande senso di appartenenza in questo gruppo forte. Sono fiducioso per il finale di campionato".