Genoa, Gilardino: “Benevento squadra ferita e chiedo giusto atteggiamento”

Torna in campo domani il Genoa di Alberto Gilardino che sarà ospite del Benevento. Alla vigilia le parole del tecnico rossoblù Alberto Gilardino: “Incontriamo una squadra ferita, raggiunta negli ultimi minuti dell’ultima partita. Una squadra che, visti i risultati, non sta attraversando un ottimo momento, ma ha qualità. Basti pensare a Ciano, Improta, davanti hanno grande scelta con Forte o Simy. Sono costruiti per altre posizioni di classifica. Da parte nostra ho chiesto ai ragazzi di concentrarsi soprattutto sull’atteggiamento, sul fare la partita che è la cosa principale. Sulla voglia di sacrificarsi, lottare sulle seconde palle, perché sarà una partita importante. E quando avremo comunque in mano il gioco proporci ed essere propositivi”. Gilardino poi ha parlato dell'ex compagno di nazionale Cannavaro tecnico del Benevento: “Mi fa piacere ritrovare il mio capitano in Nazionale e abbiamo vissuto momenti magnifici. È un bel ricordo. Ci ritroviamo da avversari in panchina. Io devo pensare alla mia squadra, a quello che ci dice il momento. Un momento positivo per i risultati e l’atteggiamento, ma anche dal punto di vista del crederci sempre ed essere propositivi. Questo deve sempre essere il nostro DNA, il nostro atteggiamento e il nostro spirito. Li voglio applicati nelle richieste fatte in questi giorni”.