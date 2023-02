Genoa, Gilardino: “Bravi a saper soffrire, così battuto il Palermo”

Dopo la vittoria contro il Palermo per 2-0, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha commentato la prestazione dei suoi: "Una prova che mi è piaciuta perchè siamo riusciti a vincere anche soffrendo. Grande Martinez in una circostanza su Soleri ma poi durante la gara abbiamo acquisito autorevolezza. Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo la sfuriata rosanero e poi costruire i presupposti per il secondo gol che è arrivato nel recupero. Questa squadra deve saper soffrire per portare a casa i tre punti e stasera con questo spirito abbiamo battuto il Palermo. Da quando sono arrivato ragiono partita per partita e lo trasmetto alla squadra. Bisogna lavorare su principi e concetti che magari arrivano dalla partita precedente. A volte le sconfitte non sono mai piacevoli ma insegnano a migliorare tante cose".