Genoa, Gilardino: “Coda ha fatto la differenza entrando dalla panchina”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino in conferenza stampa ha analizzato la vittoria contro il Venezia arrivata grazie a un gol di Massimo Coda a 5' dalla fine. "Un successo che mi ha reso molto soddisfatto perchè abbiamo battuto un avversario che ha valori, fisicità e qualità. Il Venezia ha fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo, e la classifica non rispecchia la loro reale forza. Abbiamo saputo soffrire e leggere bene momenti e situazioni, sono caratteristiche che fanno la differenza e delle quali non possiamo fare a meno in un campionato come quello di serie B. In più abbiamo segnato senza subire gol, anche questo è molto importante. Coda ha fatto la differenza entrando dalla panchina, quando riesci ad incidere anche solo per 10-15 minuti vuol dire che sei sul pezzo e riparti con una spinta in più. So che il presidente ha detto che resta qui, ma sotto questo punto di vista non ho mai avuto dubbi. Io prendo in considerazione tutti, poi devo fare delle scelte" Poi Gilardino dice la sua su Aramu: "Mattia è quel classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Deve essere più concreto, è dai suoi piedi che devono passare le azioni più pericolose. Ma è un professionista eccezionale, come i suoi compagni di squadra. Lui e Coda possono essere esempi per gli altri, ci stanno trasmettendo il DNA giusto".