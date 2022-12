Genoa, Gilardino: “Col Bari vogliamo fare bene. Sarà bella da giocare”

”Come ho sempre detto, credo che quello che deve avere questa squadra è la bravura e la duttilità tattica sia a partita in corso sia ad inizio gara. L'idea, come è successo col Frosinone, di iniziare con un modulo tattico e cambiarlo a partita in corso è stata fondamentale. Essere bravi anche a modellarci a partita in corso è fondamentale per non dare punti di riferimento. I ragazzi in queste settimane hanno dato grande disponibilità sotto questo punto di vista, per me è più facile gestire queste situazioni. E' una partita importante. E' l'ultimo dell'anno. Noi ci teniamo e abbiamo la volontà di andare a Bari per fare una partita di quelle giuste, di quelle accorte quando ci saranno dei momenti all'interno della gara dove ci sarà da sacrificarsi, ma dall'altro punto di vista ci saranno momenti dove dovremo giocare, proporci e affondare il colpo quando ci sarà la possibilità. Questo è determinante e fondamentale ed è quello che ho detto ai ragazzi. Il Bari non è più una sorpresa di inizio stagione ma sta confermando quello che di buono ha fatto in questo campionato. E' una squadra compatta, con giocatori di qualità e di gamba. Basti pensare che rientra un giocatore dal Mondiale come Cheddira, hanno Folorunsho, Antenucci, hanno altri giocatori in mezzo al campo che danno equilibrio, tecnica e gamba come Maita, Mallamo e Maiello. In difesa ha giocatori di esperienza. Il Bari se è lì è perché se lo merita. Sappiamo che ci saranno 40mila persone, ma sicuramente i tifosi non giocano quindi dobbiamo andare a Bari con il pensiero di fare una partita importante, di quelle belle da giocare“.