Genoa, Gilardino: “Con equilibrio e pazienza abbiamo battuto il Perugia”

Il tecnico del GenoaAlberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Perugia."Contro una squadra viva noi siamo stati molto bravi perchè abbiamo avuto equilibrio e pazienza. Siamo riusciti a trovare i nostri giocatori con più qualità e dopo il gol di Frendrup nel secondo tempo potevamo riempire il bottino. Merito dei ragazzi e della consapevolezza che hanno avuto da subito. Una reazione così è stata fondamentale. I nostri tifosi ci stanno dando una grandissima mano. Merito dei ragazzi che li trascinando e loro che trascinano noi. E' sempre uno spettacolo quando si entra qua dentro. Sono pieno di emozioni così come i ragazzi. Quello deve essere fondamentale sia in casa e fuori. Perchè loro ci seguono. Se ci fosse la possibilità di riempire gli stadi verrebbero molti di più. Ora però è importante riposare e pensare alla gara col Cittadella. Abbiamo una settimana per preparare la gara. I sei punti sul Bari non sono rassicuranti. Sogni tranquilli non ne dormo, mi auguro di farlo a fine campionato. C'è da pensare a Cittadella che è la partita più importante. Il campionato dice questo. E' aperto sia per chi si deve salvare sia per chi deve vincere. Dobbiamo mantenere l'attenzione altissima e lavorare".