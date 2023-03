Genoa, Gilardino con un’arma in più contro la Reggina: ecco quale

Buone notizie per il Grifone in vista del prossimo match di campionato.

"La prevendita vola e venerdì sera il Ferraris sarà una bolgia per spingere il Genoa contro la Reggina". Sono queste le parole di Primocanale a proposito del prossimo impegno di campionato del Grifone di Alberto Gilardino che sarà chiamato ad un delicato match in Serie B.

Per l'occasione, secondo il media sempre molto attento alle vicende di casa rossoblù, il mister oltre al pubblico potrà contare su un'arma in più. Quale? Sul ritentro di bomber Massimo Coda che, dopo essere stato fermo per un mese, dovrebbe rientrare e mettersi a disposizione dell'allenatore per la gara contro la Reggina.