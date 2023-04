Genoa, Gilardino: “Ci giochiamo la A dopo un percorso di sofferenza”

Il Grifone continua la corsa alla promozione diretta in Serie A ospitando il Perugia

Il pareggio subito in rimonta contro il Como è ormai alle spalle. La corsa del Genoa riprende dalla sfida casalinga di domani pomeriggio contro il Perugia di Fabrizio Castori. In vista del match del "Ferraris", il tecnico rossoblu Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa.

"C'è voglia di giocare una partita del genere davanti al nostro pubblico. C'è voglia di affrontarla nel migliore dei modi, al massimo livello come spesso è successo e spesso abbiamo fatto in casa. Siamo consapevoli di quanto fatto fino a questo momento e dell'importanza della gara. Siamo coscienti del fatto di essere arrivati a giocare queste partite grazie ad un percorsodi sofferenza e sacrifici, di vittorie sofferte e partite giocate bene".

E ancora. "Quando arrivi in queste partite è l'equilibrio mentale che fa la differenza. Io sono cosciente che sia un campionato difficile. Per vincere ci sarà da battagliare fino alla fine. La posta in palio è alta. Per noi come per tutti gli altri. Rimango sempre della mia percezione e del mio parere: sono felice e orgoglioso di allenare questi ragazzi ed è indispensabile che tutti siano importanti per la causa".

Sugli errori di Como. "Io credo che la B comporta questo livello di attenzione, fino al 98' e oltre. Sicuramente non c'è stata presunzione perchè non è nell'animo dei ragazzi. Ci sono stati degli errori che abbiamo analizzato. C'è stata amarezza per non aver portato bottino pieno a casa. Il gol del pareggio forse era evitabile. In campo c'erano gli avversari, giocatori di qualità per la B che possono impensierire qualsiasi squadra. Abbiamo però archiviato la partita analizzando gli errori e le molte cose buone fatte".