Genoa, Gilardino: “Palermo osso duro: arriva da nove risultati positivi”

Giornata di vigilia per il Genoa e il suo tecnico Alberto Gilardino. Domani è infatti in programma la sfida contro il Palermo e per questo motivo l'allenatore rossoblù ha parlato in conferenza stampa per presentare una partita che si preannuncia molto delicata per le prospettive future. "Il Palermo arriva da nove risultati utili di fila, è in salute e ha dato una sterzata nell’ultimo mese al campionato. Ha giocatori strutturati, di gamba, come Brunori e Di Mariano, e mezze ali che sanno giocare sempre all’attacco della profondità, oltre a giocatori fisici dietro. Noi abbiamo analizzato la brutta sconfitta di Parma, con grande equilibrio come si fa quando si vince. Bisogna cercare di trovare soluzioni, di migliorare, allenandosi e cercando di trovare cose migliorative per la squadra, il gruppo e i singoli. Questa è stata la nostra settimana: c’è grande voglia di giocare e di fare la partita per replicare dopo una partita un po’ sotto tono“.