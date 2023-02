Genoa, Gilardino: “Contro la Spal meglio nella ripresa”

Il Genoa conferma la propria forza in casa e stasera ha battuto la Spal con il punteggio di 3-0. Il tecnico rossoblu Alberto Gilardino ha analizzato in conferenza stampa la gara del "Ferraris". "I ragazzi l'hanno approcciata bene e mi sono piaciuti per equilibrio, lucidità, corsa e forza che hanno messo nella gara. Abbiamo avuto le possibilità per far male nel primo tempo, siamo stati un po' lenti nella manovra. Nel secondo abbiamo aumentato e accelerato creando i presupposti per vincerla. Serviva aspettare, avere equilibrio e cercare l’episodio giusto come il gol da piazzato di Dragusin che ha un potenziale fisico importante e grandi tempi d’inserimento”.