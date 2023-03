Genoa, Gilardino: “Contro la Ternana vittoria importante”

Il massimo con il minimo. Il Genoa questo pomeriggio ha superato in casa la Ternana portandosi al secondo posto in solitaria con un margine di tre punti sul Bari. Il tecnico Alberto Gilardino condivide il suo pensiero sulla prestazione della squadra rossoblù: “Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato nel primo tempo che ritengo, uno dei migliori fin qui. Poi ci siamo in pò abbassati ma sono contento lo stesso visto che non abbiamo subito gol. E' stata una vittoria importante contro una squadra che ha giocatori di categoria. Ma noi oggi c'eravamo in tutte le fase, sapevamo cosa fare col pallone tra i piedi. Questa squadra è sempre sul pezzo e i ragazzi sono determinati e propositivi. Non abbiamo ancora fatto nulla ma dobbiamo perseverare e continuare così in vista della volata finale".