Genoa, Gilardino: “Da Cagliari portiamo a casa punto importante”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha analizzato il pareggio esterno sul campo del Cagliari: "L'atteggiamento è la nota lieta di questa sera. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare così e nel primo tempo abbiamo avuto la gara in mano avendo superiorità nel palleggio. Bene anche in fase di costruzione ma dovevamo meglio attaccare la profondità. A tratti la partita è stata equilibrata ma noi abbiamo avuto diverse occasioni per vincere comunque portiamo a casa un punto importante. Mi sorprendono questi ragazzi per aver capito le mie richieste subito e questo è stato importante per il gruppo".