Genoa, Gilardino: “Dovevamo chiuderla prima ma bravi Coda e Puscas”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha commentato ai microfoni di Sky il match vinto sul terreno del Benevento per 2-1. "Una partita che avevamo preparato così giocando cercando nel primo tempo di sfruttare la superiorità numerica che abbiamo cercato di creare in attacco. I ragazzi hanno giocato un ottimo primo tempo anche se non abbiamo sfruttato tutte le occasioni create e bisogna chiuderla prima. Nella ripresa siamo mancati in alcune cose e abbiamo indietreggiato. Comunque la difesa ha retto alla pressione del Benevento e poi alla fine siamo stati premiati dal gol di Puscas. Sono anche felice per la rete di Coda nel primo tempo. Adesso andiamo avanti così".