Genoa, Gilardino: “È stata una cavalcata incredibile, un sogno raggiunto grazie a…”

Il Genoa è tornato in Serie A dopo un anno di sofferenza in B. Il merito è del tecnico Alberto Gilardino che ha preso la squadra sesta e l'ha portata in A. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo il fischio finale del match contro l'Ascoli che ha sancito il ritorno in serie A del Grifone: "È stata una cavalcata incredibile, un sogno raggiunto grazie a questi ragazzi. Il nostro pubblico ci è sempre stato vicino, è stato qualcosa di straordinario -riporta tuttomercatoweb.com-. Mi viene da piangere, sono commosso: questo è uno stadio incredibile, aver riportato il Genoa rimarrà nella storia, i ragazzi hanno sempre avuto questo obiettivo, grazie a loro e a questo meraviglioso pubblico. È difficilissimo tornare subito in serie A, ci siamo riusciti subito. È importante per questa piazza, ora è giusto gioire. L'affinità con i ragazzi, c'è stato dialogo e questo è stato fondamentale. Dalla Primavera alla prima squadra qualcosa cambia, ma siamo riusciti a fare questa impresa". Più bello vincere da giocatore o da allenatore? "Sono cose diverse, incredibile. Da giocatore vincere il Mondiale è speciale, da allenatore fare quello che abbiamo fatto non ha valore".