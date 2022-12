Genoa, Gilardino: “E’ stato un match equilibrato. Ho la fiducia della società”

"Lo avevo adetto anche prima della gara, c'era la volontà di arrivare a giocare con due punte. Qui un giocatore come Aramu poteva dare qualità E' stato un match molto equilibrato. Abbiamo fatto una partita sporca ma non abbiamo subito gol. I ragazzi erano dispiaciuti perché avevano voglia di riuscire a vincere la gara. Arrivavamo da una settimana intensa con tante gare, ma portiamoci a casa le buone note. Volevamo fare una partita di questo tipo. Sapevamo che venire qui era difficile. Dovevi essere pronto a giocare sulle seconde palle e sui duelli. Chi ha giocato dal primo minuto e chi è entrato dopo ha fatto bene. Nel lavoro settimanale dobbiamo trovare più soluzioni in fase offensiva. Ho la fiducia della società e sono a completa disposizione. C'è grande voglia e passione nel portare avanti questo mestiere. Non vedo l'ora di iniziare la settimana di lavoro. Vogliamo fare la partita contro la capolista davanti ai nostri tifosi. Coda deve pensare a lavorare per la squadra, i gol arriveranno. Alla fine avevo bisogno di un peso specifico in quella posizione e ho inserito Sturaro per Aramu che era ammonito".