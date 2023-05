Genoa, Gilardino: “Grande partita contro il Bari. Destino premiato Crisicito”

Le parole del tecnico rossoblu' dopo la vittoria per 4-3 contro il Bari

Dopo la vittoria contro il Bari, le parole del tecnico del Genoa Alberto Gilardino ai microfoni di Sky Sport: “Grandi emozioni stasera dopo una bellissima nostra gara sotto il profilo del gioco, dell'intensità e dell'aggressività. Sono emozionato per Mimmo Criscito che il destino ha voluto ricambiare riportandolo sul dischetto come un anno fa contro la Sampdoria ma stavolta ha trasformato il rigore. Felice per Mimmo. Godiamoci la festa dopo una cavalcata incredibile e i ragazzi sono stati bravi a seguire tutto quello che ho proposto. Costruito qualcosa di magico e si è materializzata questa impresa".