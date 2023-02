Genoa, Gilardino: “La Spal squadra costruita non per la salvezza”

Alla vigilia del match contro la Spal, ha parlato il tecnico del Genoa Alberto Gilardino che ha presentato la sfida: “La squadra spallina è stata costruita per raggiungere alti obiettivi, non per la salvezza. Hanno cambiato il tecnico, saluterò Oddo con piacere, e hanno un giocatore come Nainggolan che porta esperienza e qualità. Noi dovremo essere bravi a fare la partita con intensità e voglia. Ci sarà da cercare l’episodio favorevole con attenzione. Noi siamo pronti a fare una partita importante davanti al nostro pubblico”. Coda segna poco?Massimo è un attaccante importante. Lui deve giocare come sa e con spensieratezza. Sa giocare sempre per la squadra e questo è importante. Ho fiducia in lui come per tutti gli altri giocatori”.