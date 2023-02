Genoa, Gilardino: “Modena in salute ma dobbiamo inseguire un sogno”

Il Genoa dopo il pareggio delle prime otto in classifica, domani ha una grande opportunità di avvicinare la capolista Frosinone e al contempo staccare le squadre che le stanno dietro. I rossoblù si recheranno a Modena e oggi il tecnico Alberto Gilardino ha presentato così il match: "Affronteremo una squadra in salute forte sulle seconde palle. Una squadra concreta che rispecchia il suo allenatore che stimo molto. Sarà una partita da affrontare con grandissima determinazione, con grandissima fiducia e consapevolezza. Sappiamo che ci sarà un grande seguito come è successo tantissime volte e conosciamo quanta passione hanno mostrato i nostri supporter. Dobbiamo perseverare nella quotidianità, nell'inseguire i nostri sogni e i nostri obiettivi. Perseverare nella voglia di fare la prestazione giusta perché da ogni prestazione giusta arriva un risultato positivo. Sono convinto che domani la squadra farà una grande gara. L’importante è l’atteggiamento che dovrà essere di sacrificio. Noi dobbiamo avere sempre la stessa impronta, in casa i fuori”. Il Genoa sarà sostenuto da oltre 3000 tifosi rossoblù. Gilardino recupera Vogliacco e si augura pure di poter contare su Criscito.