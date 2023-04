Genoa, Gilardino: “Partita contro il Como prima di sette finali”

Alla vigilia del match contro il Como il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha presentato la partita in sala stampa: «La sfida con i lariani è la prima delle sette partite finali che giocheremo da qui alla fine del campionato. Sono tutte importanti le partite e bisogna giocare con il solito spirito. Noi guardiamo avanti e quello che voglio vedere è la continuità di prestazione. L’atteggiamento, la volontà di andare a determinare all’interno della gara. Tre punti che cercheremo di conquistare per il nostro obiettivo. Credo che per inseguire questo sogno tutti insieme, che è quello che tutti vogliamo, serve sempre un certo tipo di atteggiamento e di Dna che abbiamo sempre dimostrato in casa e fuori. Il Como è una squadra che da quando è arrivato Longo si sono compattati. In casa hanno giocatori importanti che possono fare la differenza. Sarà una partita in cui dovremo avere grande consapevolezza, ardore agonistico. Abbiamo preparato la partita per quello che sarà. Dovremo essere bravi a determinare nelle occasioni che ci creeremo».