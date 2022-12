Genoa, Gilardino: “Portanova non verrà convocato. Ascoli ha qualità e temperamento”

Un Alberto Gilardino afono si è presentato in sala stampa per presentare il match del suo Genoa contro l'Ascoli. La partenza è forte con il caso Portanova:“Il calciatore non verrà convocato e tutti conoscete il motivo. In merito all'Ascoli, i bianconeri vengono da una sconfitta e quindi vorranno fare bene. È una formazione di qualità e che ha pure temperamento. Sarà una battaglia perché conosco quel campo. Noi dovremo abbinare l’agonismo alle nostre armi. Qualcosa di nuovo a livello tattico ci sarà, ma non stravolgerò la formazione. L’idea è di arrivare alle due punte con un trequartista alle spalle ma ora prevale l’equilibrio e l’ordine che ho visto col Sudtirol. Coda ha voglia di fare gol e lo capisco ma penso che presto arriveranno se avrà il supporto della squadra”. Gilardino potrebbe anche rimanere sulla panchina rossoblù: “Penso che devo continuare così con passione con tutta la squadra che ringrazio perché sono stati eccezionali. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare ma ho visto lo spirito giusto. Aggiungo che Badelj non rientra ma spero di averlo presto”.