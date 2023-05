Genoa, Gilardino squalificato potrà esultare per la Serie A solo dalla tribuna

Undici giocatori, e tre allenatori, sono stati squalificati dal Giudice sportivo dopo la 35a giornata della Serie B. Tre giornate di squalifica a Thiago Cionek (Reggina), due giornate a Salim Diakite (Ternana), una ciascuna a Elias Cobbaut (Parma), Giuseppe Di Serio (Perugia), Matteo Arena (Spal), Eric Fernando Botteghin (Ascoli), Alberto Dossena (Cagliari), Kamil Glik (Benevento), Vittorio Parigini (Como), Marko Rog (Cagliari) e Michael Svoboda (Venezia). Fermi per un turno anche Pier Paolo Bisoli, Alberto Gilardino e Filippo Inzaghi, allenatori rispettivamente di Sudtirol, Genoa e Reggina. Per il tecnico del Grifone dunque non ci sarà la festa promozione in caso di vittoria contro l'Ascoli ma potrà esultare dalla tribuna.