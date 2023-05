Genoa, Gilardino: “Südtirol chiuso, ci è mancata zampata vincente”

Il pareggio sul terreno del Südtirol sotto la lente di ingrandimento del tecnico del Genoa Alberto Gilardino ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita scorbutica contro una squadra fisica ma noi siamo stati bravi a tenere botta. Non abbiamo creato tantissimo ma potevamo concretizzare i tre palloni nell’area di rigore bolzanina e poi il palo colpito non ci ha premiato. Abbiamo dato un segnale forte e importante anche oggi e adesso pensiamo al match contro l’Ascoli in casa che potrebbe essere quello della promozione in A. Al Druso ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, direi la zampata vincente ma il Sudtirol è stato sempre stretto e chiuso. Scardinare le loro linee non era facile così come anche velocizzare la manovra. Noi siamo rimasti compatti e solidi e dai ragazzi ho ricevuto una grande risposta. Adesso prepariamoci bene in questa settimana visto che contro l'Ascoli giocheremo davanti ai nostri tifosi e dobbiamo approcciarla nel modo giusto per vincere a Marassi e festeggiare con i tifosi allo stadio".