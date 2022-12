Genoa, Gilardino: “Sul mio futuro? Io vorrei restare ma dipende dalla società”

Alberto Gilardino tecnico del Genoa ha commentato ai microfoni di Dazn il successo sul terreno del Bari per 2-1 che proietta il Grifone al terzo posto in solitaria. "Ho dei ragazzi eccezionali e oggi è stato fondamentale vincere a Bari e chiudere così il 2022. Ci siamo sacrificati e abbiamo sofferto contro un grande avversario e poi abbiamo ribaltato le situazioni in campo quando c'era da spingere. I ragazzi stanno facendo un percorso importante e questo è dovuto al lavoro quotidiano che viene svolto con determinazione e sacrificio e difatti le prestazioni e i risultati in questo ultimo periodo arrivano. Dal 2023 si riparte alla grande pensando partita per partita. I ragazzi adesso avranno qualche giorno di riposo anche se io avrei giocato ogni tre giorni. Puscas e non Coda dall'inizio? In questa gara avevo bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse da Massimo che però sa che è un attaccante importante per noi. Sono molto soddisfatto visto che tutti hanno fatto una gara immensa compreso Puscas che è stato bravo a fare gol e ad aiutare la squadra. Mio futuro? Io sulla panchina del Genoa resterei e questi 20 giorni qui a livello personale sono un motivo di crescita e di orgoglio".