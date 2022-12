Prime parole attraverso la pagina ufficiale social del Genoa del tecnico Alberto Gilardino che oggi ha diretto l'allenamento di rifinitura della prima squadra in vista del match della 16ma giornata di Serie B in programma domani: “Sono orgoglioso e motivato di fronte a questa nuova esperienza. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponibilità: in questi due giorni abbiamo lavorato con entusiasmo. Domani in campo serviranno umiltà e sacrificio, contro una squadra molto ben organizzata, per riuscire a imporre la nostra identità. Non vedo l’ora di entrare al Ferraris”. Il Genoa domani affronterà al Ferraris il temibile Sudtirol imbattuto da quando sulla panchina bolzanina è seduto il tecnico Bisoli. Il Genoa di Gilardino potrebbe cambiare pelle passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 o al 4-3-1-2. Allo studio ci sarebbe un tridente con Aramu e Gudmundsson a supporto di Coda e l'inserimento di Jagiello a centrocampo, al fianco di Strootman e Frendrup. Il campo domani svelerà se sono corrette queste indicazioni tattiche. Gilardino promosso dalla Primavera domani avrà una chance per allontanare le ombre di Claudio Ranieri che incombono su di lui.