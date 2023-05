Genoa, Gilardino: “Vogliamo chiudere la stagione battendo il Bari”

Il purgatorio è finito per il Genoa che chiuderà la stagione di B con il match del Ferraris. Alla vigilia del match della 38a del torneo cadetto contro il Bari il tecnico Alberto Gilardino chiede ai suoi ragazzi di chiudere in bellezza con una vittoria: "Siamo prossimo alla conclusione del campionato che vogliamo finire bene. Ci teniamo tutti e lo faremo come sempre con la nostra consapevolezza e con la nostra umiltà. Un po’ sono dispiaciuto che finisce qui, ma io e i ragazzi coi tifosi siano orgogliosi di aver fatto un qualcosa di importante. E siamo contenti di vedere il nostro stadio con oltre trentamila persone. Dobbiamo essere tutti orgogliosi. Il Bari è una grande squadra ma vogliamo archiviare la stagione con una vittoria".