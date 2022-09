Genoa, giovedì amichevole di lusso nel Principato di Monaco

Il Genoa è reduce dalla vittoria in casa di misura per 1-0 contro il Modena . I cambiamenti del tecnico Blessin hanno dato i loro frutti, dopo un periodo negativo, in termini di risultati, per il Grifone . Ora la squadra potrà ricaricare le pile vista la pausa Nazionali.

Sono tre i giocatori del Genoa assenti in questi giorni per rispondere alle convocazioni per le rispettive nazionali. La Danimarca ha chiamato Frendrup mentre Dragusin giocherà nella Romania under 21, mentre il connazionale Puscas è nella lista della prima squadra. Blessin intanto ha fissato un test amichevole per giovedì in mattinata col Monaco nel Principato. Il match di giocherà rigorosamente a porte chiuse. Nella sosta il Grifone potrà lavorare per il recupero di alcuni giocatori non al meglio della condizione.