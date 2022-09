Genoa, gli auguri di Wander: “La storia del club è qualcosa che abbiamo a cuore”

Il messaggio del co-fondatore della 777 Partner

Redazione ITASportPress

Josh Wander, co-fondatore di 777 Partners, holding proprietaria del Genoa ha postato un messaggio sulla pagina ufficiale del club rossoblù in occasione del 129.mo anniversario del sodalizio ligure: “Ciao Genoa! Voglio prendermi un momento per augurare al Genoa e a tutti i tifosi rossoblù nel mondo un buon anniversario. Come Club più antico d’Italia, la storia del Genoa è qualcosa che abbiamo a cuore e celebriamo ogni giorno. Oggi, mentre ripenserete ai vostri momenti preferiti nella storia del Genoa, per favore unitevi a me nel pensare ai momenti che creeremo insieme nel futuro. Grazie e forza Genoa”.

Il 7 settembre 1893, in quel di Via Palestro 10, i facoltosi inglesi alla ricerca di uno svago fondarono il Genoa, quello che poi sarebbe stato soprannominato “Il Grifone”, con l’intento di dare concretezza alla voglia di impegnare le giornate con qualcosa di diverso.

“Attività ludiche” sosteneva il patron Sir Charles Alfred Payton, supportato dal primo presidente nella storia del sodalizio, Charles De Grave Sells.

I primi anni di attività, com’era inevitabile che fosse, servirono per inserirsi nel tessuto sociale di una città fumante per ingegno e dinamismo, così come per capire la bontà di determinate attività e la necessità di aprire i propri orizzonti a soci italiani, inizialmente esclusi.

La situazione cambiò nel 1897, A distanza di poco tempo dalla prima amichevole documentata nella storia del calcio italiano, quella tra il Genoa e una selezione mista di due compagini torinesi. Un’annata, il 1898, spartiacque per i liguri e non solo: dopo aver fondato la Federazione Italiana Football (poi F.I.G.C.) assieme ad altre 6 società (il Genoa è l’unica ancora in attività), arriva anche il primo dei nove scudetti vinti.