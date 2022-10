Genoa, Gudmundsson e Frendrup tra i più utilizzati da Blessin: i dettagli

Analizzando i dati della stagione in corso si può notare come i due abbiano la media minuti più alta per tempo di utilizzo in campo. Per quanto riguarda il centrocampista danese sono 88,44 minuti, praticamente sempre in campo per 90 minuti tranne per il match di Venezia, uscito a nove dalla fine, e per la gara casalinga contro il Cagliari quando è stato sostituito a cinque minuti dal triplice fischio. L’esterno islandese invece ha una media di impiego in campo di 87,57, decisamente più staccato il quarto classificato Dragusin con 84,88. In campionato è sempre stato schierato per tutta la durata del match mentre in Coppa Italia è stato sostituito a poco più di un quarto d’ora dalla fine. Ma dopo aver realizzato una doppietta.