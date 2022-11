Genoa, Gudmundsson ha le idee chiare: “Segnare più gol e andare in Serie A”

La voglia dell'esterno offensivo del Grifone.

Intervista a TMWper Albert Gudmundsson, calciatore del Genoa, tra i protagonisti della stagione in Serie B del Grifone. Gli inizi nel calcio, la crescita e, ovviamente, l'attualità con la voglia di trascinare il club rossoblù di nuovo in Serie A.

Di seguito alcuni passaggi delle dichiarazioni del calciatore:

Sugli inizi: "Mi ricordo quando ero ragazzino mio papà, che giocava nella prima squadra, mi accompagnava al campo per allenarmi. Sono cresciuto molto con gli allenamenti. Mia madre anche giocava nella nazionale femminile di calcio. Come ho detto, sono cresciuto in una famiglia che giocava a calcio. E quando dovevo prendere la decisione di diventare un calciatore o meno, non mi hanno spinto. Sapevo del talento che avevo nel giocare a calcio rispetto ad altri sport e sapevo che, molto realisticamente, avevo più possibilità di riuscire in questo sport. Quando ho preso la mia decisione i miei genitori mi hanno sostenuto tanto", ha raccontato Gudmundsson.

Passando all'attualità e quindi al campionato di Serie B col Genoa: "La media di due punti a partite di solito ti porta nelle prime posizioni della classifica. Noi ci siamo ed è ottimo. Se dovessimo andare a cercare un qualcosa, potremmo segnare più gol".

Sul fatto che il Genoa sia tra i favoriti: "Se ci sentiamo tali? Ci sono tante squadre forti in Serie B ma se guardo la nostra rosa penso che siamo la squadra migliore. Se lavoriamo tutti insieme e uniti abbiamo tante possibilità di essere promossi in A".

Ancora sugli obiettivi: "Riportare innanzitutto il Genoa in Serie A. Per quanto riguarda me, vorrei alzare sempre di più il mio livello di prestazioni: penso solo a fare bene per raggiungere la promozione con la squadra. Inoltre c’è un progetto interessante da parte della proprietà del Genoa".

Non poteva mancare un passaggio su mister Blessin: "Devo dire che non lo conoscevo prima di arrivare al Genoa ma quando ho iniziato a lavorare con lui ho subito avuto una buona impressione. Ha dato subito tanta energia alla squadra. Ti aiuta molto in campo e questo per un giocatore è molto importante".