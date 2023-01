Genoa, Gudmundsson: “Serie A, tutto per riuscirci. Le differenze tra Blessin e Gilardino…”

Ambizioni importanti che il club rossoblù può raggiungere anche alla svolta arrivata in panchina con Gilardino al posto di Blessin: "Siamo i più forti ma non siamo riusciti a dimostrare di essere i migliori. È il nostro obiettivo per il girone di ritorno, non vogliamo fallire. La promozione non è facile, ma abbiamo tutto per riuscirci. Fra Blessin e Gilardino ci sono delle differenze dal punto di vista tattico, alcuni accorgimenti ci hanno portato a migliorare, mi dispiace per come è andata con Blessin, evidentemente non siamo riusciti a fare bene quello che ci chiedeva. Gilardino ci chiede più coraggio in zona gol, di andare maggiormente al tiro".