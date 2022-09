Genoa, Hefti: “Siamo una grande squadra. Per la Serie A serve…”

Le parole del difensore del Grifone sulla stagione del club in Serie B.

Redazione ITASportPress

Ai microfoni di TMWha parlato il difensore del Genoa Silvan Hefti a proposito della stagione di Serie B da poco iniziata. Undici punti in sei gare e la voglia di vincere ogni sfida per poter risalire subito in Serie A.

"Abbiamo fatto una buona preparazione e in Coppa Italia abbiamo fatto bene . Dopo non ci sono state partite facili. Gli avversari sono forti, noi dobbiamo fare meglio come squadra e ci sono alcuni punti in cui dobbiamo migliorare", le parole del calciatore classe 1997. "Su cosa dobbiamo migliorare? In alcuni aspetti. Dobbiamo migliorare la nostra idea di pressing e farlo tutti insieme al 100%. Dobbiamo fare di tutto per creare buone occasioni da gol in partita, avere un fluente possesso palla per creare più occasioni da rete chiare per segnare di più".

A livello personale, Hefti ha poi parlato della sua rete al Parma: "E' sempre bello segnare un gol anche se poi però non abbiamo vinto. Vincere le partite, ovviamente, è più importante però il Parma è un ottimo avversario. Non ci sono partite facili, abbiamo fatto di tutto per vincere ma alla fine abbiamo pareggiato". "Meglio un mio gol, uno dei compagni o non far segnare gli avversari? Per me è importante vincere, è il punto più importante. Poi certamente è bello segnare o fare assist ma la cosa più importante è che la squadra vinca. Poi anche non far segnare gli avversari è fondamentale".

Sull'importanza della corsa nel Genoa: "E' importante che tutta la squadra corra tanto e bene. E' normale che in una squadra ci siano tanti profili differenti: chi corre di più, chi ha più qualità con il pallone e io penso che dobbiamo tirare fuori il meglio da ognuno di noi. E' importante che ognuno di noi giochi con tanta intensità nel pressing dando il 100%. Non ti so dire quanto corra io. I numeri sono numeri, certo, sono importanti ma alla fine conta il giusto mix fra i vari profili e avremo più possibilità".

A proposito di Marassi e di tifosi: "La prima vittoria a Marassi davanti al pubblico? I tifosi sono incredibili. Giochiamo in Serie B ma abbiamo più di 20mila tifosi allo stadio. E' favoloso. Secondo me sono il dodicesimo uomo in campo".

Sul campionato e sulle squadre forti che si giocano la promozione: "Sarà una stagione molto difficile e complicata. Ci sono tante squadre che vogliono ottenere la promozione in A. Sarà anche interessante per noi per mostrare quello di cui siamo capaci. Siamo in una grande società, abbiamo una grande squadra e questo lo vogliamo dimostrare sul campo. Se faremo così, disputeremo delle buone partite. E se disputeremo delle buone partite, vinceremo e avremo una buona stagione".

Sulla forza del Genoa: "Blazquez ha detto che siamo una grande squadra? Lo penso anche io che abbiamo una squadra molto forte, se parliamo di qualità e di giocatori. E, come ho detto, penso che siamo sulla giusta strada, con una buona preparazione per sviluppare questi punti. Dobbiamo fare di più in questo senso per mettere noi giocatori più qualità in campo".

Sulle differenze tra la Serie A e la B e sulla prossima sfida contro la Spal: "Non sarà facile. Ci prepareremo al meglio a questa sfida avendo a disposizione la pausa per le nazionali per essere al meglio contro la SPAL e allenarci con grande fiducia. Sono ottimista di fare una buona partita". E ancora sui campionati: "In B siamo una grande squadre mentre in A ci sono Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus e Napoli che sono fortissime. Ma anche in Serie B il livello è molto alto. Sarà complicato".

Infine qualche parola a livello personale: "Quanto posso migliorare? Bisogna sempre migliorare mettendo in campo alta intensità con o senza il pallone. Quando si perde palla bisogna avere una rapida transizione. Penso che questo sia il punto in cui mister Blessin sia bravo. Penso che le cose su cui devi migliorare le trovi nel corso della stagione, dettagli su cui devi fare meglio. Il lavoro con lo staff è ottimo, c'è un grande feeling".