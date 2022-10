Genoa, i colpi di Coda nati nell’intervallo. Blessin ha detto alla squadra di…

Dopo la vittoria di ieri contro la Ternana molti si sono chiesti come ha fatto il tecnico rossoblù Alex Blessin a rivitalizzare il Genoa nell'intervallo. Nel primo tempo infatti la squadra di Coda era stata inconcludente e mai pericolosa pur mantenendo il possesso palla, ma poi nella ripresa tutta un'altra storia. Due gol di Coda e Genoa ribalta i rossoverdi e guida la classifica. Blessin spiega cosa ha detto alla squadra: "Durante l’intervallo ho detto ai ragazzi di non perdere la testa perché avevamo dominato. Siamo rimasti concentrati abbiamo alzato il pressing ed è per questo che abbiamo vinto la partita. Sono stati 3 punti molto importanti, contro una squadra molto forte, che ha giocatori molto forti fisicamente come Sorensen. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Per noi è stata una vittoria molto importante, sono contento delle ultime prestazioni della mia squadra, ci sono margini di miglioramento. Siamo stati bravi a cambiare atteggiamento durante la partita. Sappiamo che dobbiamo reggere questa pressione, ma il livello del campionato è molto alto. Dobbiamo rimanere concentrati sulle prossime partite. E’ importante continuare a lavorare duramente. Vincere aiuta a vincere, voglio sempre il massimo. Dopo Palermo si è parlato di catastrofe ma io con il lavoro ho fatto vedere ai ragazzi come si poteva fare meglio.